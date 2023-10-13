رسميا.. موعد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.. وتطبيق الزيادة الجديدة في هذا التوقيت

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أحمد جودة - القاهرة - موعد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 رسميا.. وتطبيق الزيادة الجديدة في هذا التوقيت

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات الثلاثة اشهر الأخيرة لعام 2023 في بيان لها عن موعد صرف مرتبات الموظفين في قطاعات الحكومة المختلفة.

كما أعلنت وزارة المالية، في بيان لها، موعد صرف مرتبات هذه الأشهر بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لموظفي الدولة الشهر الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري لموظفي الدولة

وقررت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر والتي تبدأ من يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023 وذلك لموظفين 66 هيئه حكومية مختلفة وعلي ان تكون متأخرات هذا الشهر أيام 8 و9 و10 من هذا الشهر شهر أكتوبر الجاري.

وجعلت المالية، موعد صرف مرتبات هذا الشهر على أيام متتالية منعا لحدوث تكدسان من المواطنين أيام صرف المرتبات علي مكينة الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المصرية.

موعد صرف مرتبات شهرين نوفمبر وديسمبر 2023

وأعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر من هذا العام إنه يبدأ من يوم 23 من شهر نوفمبر ومتأخرات هذا الشهر شهر نوفمبر أيام 8 و9 و12 من نفس الشهر.

كما أعلنت أيضا موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر والذي يبدأ من يوم 24 ديسمبر ومتأخرات هذا الشهر يوم 7 و10 و11 من نفس الشهر.

رسميا موعد صرف مرتبات اكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023. والزيادة الجديدة

تفاصيل زيادة مرتبات شهر أكتوبر

تضامنا مع موظفين الدولة من الطبقة المتوسطة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وغلاء أسعار السلع الغذائية وغلاء المعيشة وتلبية احتياجات موظفين الدولة من متوسطي ومحدودي الدخل ووفقا لتوجهات الرئيس السيسي الذي يولي اهتمام كبير بمتوسطي ومحدودي الدخل

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في خطاب له خلال زيارته الأخيرة لافتتاح بعض المشروعات لمحافظة بني سويف، خلال شهر سبتمبر الماضي 2023، عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4000 بدلا من 3500 لموظفي الدولة، وكانت هذه هي المرة الثانية خلال هذا العام التي يعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة المنيا خلال شهر أبريل الماضي.

لمزيد من الموضوعات عن زيادة المرتبات: مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٣ وزير المالية: تخصيص 671 مليون جنيه لصرف مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

زيادة علاوة غلاء المعيشة

زيادة علاوة غلاء المعيشة وذلك بداية من أول شهر أكتوبر الجاري وهي علاوة المعيشة الاستثنائية والتي يكون قيمتها 600 جنيه لكل شهر وذلك للموظفين المخاطبين بقانون رقم 81 لسنة 2016.