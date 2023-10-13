نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين اللواء محمد جبر خبيرا استراتيجيا بحملة مواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، تعيين اللواء محمد جبر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، ورئيس جمعية الحماية المدنية، ليكون خبيرا استراتيجيا للحملة، لما له اسهامات جلية في خدمة الوطن، ونقل خبراته إلى الشباب خلال ندوات الحملة، وكذلك المساهمة في خطة لرفع التوعية بين جموع الشعب المصري.



وقال اللواء محمد جبر، إن مصر تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على وحدتها وقوتها وصلابتها تجاه من تواجه من أحداث متلاحقة وصراعات تزداد يوميا بعد يوم، مؤكدا أن الوعي هو السلاح الوحيد لأي شعب لكي يحافظ على الاستقرار ويحقق التنمية.

كان محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، أطلق في وقت سابق أول وأكبر حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الداخل والخارج، تحت شعار "كن مع الوطن" وتعمل على تحقيقه منذ انطلاقها من خلال اللقاءات المباشرة مع كل فئات الشعب وحث الجميع على المشاركة دون توجيه من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مصري وطني مخلص.