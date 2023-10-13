نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 انتخابات التجديد النصفى تحت إشراف قضائى كامل.

وتدعو نقابة الاطباء جميع اعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.

واكدت اللجنة العامة للإشراف على الإنتخابات، ان التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

واوضحت النقابة إنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلًا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالاضافه إلى سداد إشتراك النقابة حتي عام 2022، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

يذكر ان انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الاولي تشمل نصف اعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانيه تشمل النصف الاخر بالاضافه إلى مقاعد النقباء علي مستوي الجمهورية.