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أحمد جودة - القاهرة - توافد الأطباء على مقر النقابة العامة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي التي انطلقت قبل قليل.

وتجري الانتخابات على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

أعلنت اللجنة سابقًا أنه تقدم بطلبات تنازل 117 طبيبًا عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعيه و63 عن مقاعد النقابة العامة.

كما أعلنت النقابة توقفها عن العمل وتقديم الخدمات للأعضاء، منذ يوم الخميس إلى يوم السبت، وذلك لانشغالها في انتخابات التجديد النصفي.