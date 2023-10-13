نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر القائمة الكاملة للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت قبل قليل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي تجرى على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

أعلنت اللجنة سابقًا أنه تقدم بطلبات تنازل 117 طبيبًا عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعيه و63 عن مقاعد النقابة العامة، وجاءت أسماء الأطباء في القائمة النهائية كالتالي:

الأطباء المرشحون على منصب النقيب، وهم كالتالي:

أبو المجد الهواري

أحمد حسين

أسامة عبد الحي

إيهاب الطاهر

عبد الإلاه حجازي

على كامل

محمد سلامة

محمد طنطاوى

محمد منير

الأطباء المرشحون على مستوى الجمهورية على مقاعد فوق السن، وهم كالتالي:

إبراهيم الزيات

أبو بكر القاضى

أحمد العيوطي

أحمد خفاجى

أحمد شوشه

أسامة لطفى أبو زيد

اسحق صبحى

السيد عبد الستار

أمنية ابراهيم

إنجى الغيطانى

جرجس رزق الله

رأفت الشافعى

رشوان شعبان

رضا محمدين

على عدلى دمرداش

كريم سالم

محمد ياسين العطار

محمود محجوب

هيثم عبد الحافظ

وفاء إدوارد هنرى توفيلس

ياسر السيد

الأطباء المرشحون على مستوى الجمهورية المقاعد تحت السن:

إبراهيم أبو المكارم

إبراهيم الغريب

أحمد السيد

أحمد الطباخ

أحمد العربى

أحمد ناجى بهنساوى

أسماء بيان

أيمن شطا

ديفيد مؤنس

سيف القاضي

شادى صفوت عياد

عبد الرحمن مصطفى

عبد الله الملاح

عمرو عبد الهادى صابر

كريم سعيد

كريم مصباح

محمد حسين راغب مرسى

محمد طه عبد الحميد

محمود رمزى

مصطفى أبو اليزيد

نبيل هندى

الأطباء المرشحون على مقعد منطقة القاهرة فوق ١٥ سنة:

إيهاب رزق الله

إيهاب لطفى

خالد سلطان

شريف حسنى

محمد منير

محى الدين عبد الظاهر خليفة

مدحت مرسى

الأطباء المرشحون على مقعد وسط الدلتا أقل من ١٥ سنة، وهم كالتالي:

أحمد مبروك الشيخ

عبد الله حسن عواره

محمد قدرى

الأطباء المرشحون على مقاعد شرق الدلتا أقل من ١٥ سنة، وهم كالتالي:

أحمد البيلي

أحمد الهواري

محمد ابراهيم عزب

الأطباء المرشحون على مقاعد منطقة غرب الدلتا أقل من ١٥ سنة، وهم:

أنور يسرى نصيف

محمد أبو النور

المرشحون على مقاعد منطقة شمال الصعيد أكثر من ١٥ سنة، هم:

خالد يسا

سمير التونى

شريف عبدالهادي

طارق الخولى

عمرو محمد على

محمد عبد الله على حسن

المرشحون على مقاعد منطقة جنوب الصعيد أقل ١٥ سنة، وهم:

أحمد قدرى الحفنى

أيمن سعد زكى

عامة للأطباء

طارق منصور