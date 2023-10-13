نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي: نسعى للتعاون مع شركات عالمية لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيدة يانج جينجياو رئيس مجلس إدارة شركة E- HAUTE الصينية والوفد المرافق لها، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحب الوزير " محمد صلاح "بالسادة الضيوف، مستعرضًا الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات وبما يخدم الجانبين، و أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه خلال اللقاء تم مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين " الإنتاج الحربي" وشركة "E - HAUTE" الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مستغلًا إمكانيات شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) في مجال الإلكترونيات، حيث تمتلك الشركة مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات وبها كوادر فنية ذات خبرات وكفاءة عالية، مضيفًا أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات و خبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.



كما استعرضت السيدة / يانج جينجياو رئيس مجلس إدارة شركة E -HAUTE الصينية ؛ إمكانيات ومجالات عمل الشركة، موضحةً بأنه يمكن توطين تصنيع بعضًا من منتجاتها بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) إحدى شركات الإنتاج الحربي المتخصصة في الإلكترونيات.



مضيفة أن شركة E-HAUTE الصينية تعد من إحدى أقوي شركات تصنيع الإلكترونيات بالصين، حيث تنتج الأجهزة الذكية الرقمية الأكثر مبيعًا في عدد من الدول من بينها الهند والصين.

بدوره أشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر إلى أن الوزارة تحرص على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة، يأتي تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

و قد حضر اللقاء كل من المهندس / إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس / محمد شرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، د. مهندس / محمد مصطفى رئيس قطاع المشروعات المدنية، والمهندس / طارق العباسي رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، والسيد / محمد عيد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير، والسيد / إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.