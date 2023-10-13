نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشح قائمة المستقبل في انتخابات “الأطباء”: متفائل جدا بزيادة الإقبال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدو أعداد الأطباء الوافدين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي بمقر النقابة العامة، والتي انطلقت في التاسعة صباح اليوم الجمعة.

وقال الدكتور أسامة عبدالحي المرشح لمنصب نقيب الأطباء عن قائمة المستقبل: سعيد جدًا لأن هذه المرة الحضور أقوى كثيرًا من المرة الماضية ولكن المهم هو رؤية الأرقام في نهاية اليوم.

وتابع عبدالحي في تصريح خاص "للفجر": متفائل جدًا لأن كلما زاد الإقبال كلما كان الاختيار أكثر تعبيرًا عن جموع الأطباء، مما يجعل الدولة تضع اعتبارًا لمجلس النقابة الجديد لأن سيكون لديها علم أن هذا المجلس وراءه جموع أطباء كثيرة جدًا.

في السياق، قال الدكتور عبدالوهاب الشرقاوي طبيب الجراحة العامة بمستشفى المطرية التعليمي، والمرشح عضو مجلس نقابة القاهرة تحت سن 15 سنه قيد، عن قائمة المستقبل، نتمنى التوفيق لقائمة المستقبل تحت قيادة الدكتور أسامة عبدالحي والدكتورة شيرين لأنهم نقابيين واستشاريين في الصحة وقائمة متنوعة تمثل أغلب الفئات في الاطباء.

وتابع الدكتور عبدالوهاب في تصريح خاص، لنا رؤية بالتركيز عن قانون المسئولية الطبية لأنه أكثر ما يأخذ مساحة على الساحة هذه الفترة وموجود حاليًا بمجلس النواب ونتمنى الدعم من الأطباء، بالإضافة لتحسين الوضع العام للأطباء والمعاشات، وبالنقابة القادمة سيكون الاهتمام بكل هذه المحاور.

وحول المشهد أكد ان الإقبال بنسبة رائعة على تيار المستقبل، وأن أغلب الأطباء يأتون لتأيد فكر وأيدولوجية تيار المستقبل ودعم الدكتور أسامة عبدالحي نقيب عام والدكتورة شيرين نقيب القاهرة، وإلى حد ما العدد لا يمثل عموم الأطباء لان المسجلين في النقابة 200 ألف طبيب وحتى الآن العدد ليس كبير ولكن المشاركة النقابية في الغالب يكون العدد بها محدود.

يذكر أن الانتخابات على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.