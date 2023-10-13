نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط 3204 مخالفة تموينية لمخابز وبداليين تموينين ومحال عامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين سلسلة من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٢٠٤ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٣٠٨ محاضر شمل ٨٠٢ محضر مخالفة لانتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٥٤٠ مخالفة لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و١٨٨ مخالفة توقف وغلق و١٢٠ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و٥٠ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و٣ مخالفة لعدم وجود ميزان و٦٠٢ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وفي مجال الأسواق جرى تحرير عدد ٨٤٧ محضرا مخالفة شملت ١٦٤ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و٣٥ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و١٠١ مخالفة لعدم وجود ترخيص و٣٣٦ عدم وجود شهادة و١٣٨ مخالفة لتجار تموينين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٤٩ محضرا ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط نحو ١٢ طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و١١ ألف علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار و١١٧٠ كجم سكر تمويني و٤١٣ بطاقة تموينبة بقصد استغلال الدعم و٨١٢ كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وقد أكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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