نقيب الصحفيين يدعو الزملاء للمشاركة في لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، للمشاركة في اللجنة التي شكّلها مجلس النقابة، لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني ضد فلسطين.

وجاء نص الدعوة كالتالي:

الزملاء الأعزاء..

أدعو كل من يرغب من الزملاء للمشاركة في لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني البطل الذي يتعرض الآن لحرب إبادة في غزة، للاجتماع غدًا السبت الساعة 12 ظهرًا بالدور الثالث بالنقابة.

الاجتماع سيكون مخصصًا للإعداد للتقرير الأول حول الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك رصد الانحياز الغربي السافر، وانحياز وسائل الاعلام الغربية الفاضح في تغطيتها للحرب الجارية، على ان يتم نشر وترجمة التقرير خلال الأيام القادمة من خلال مؤتمر صحفي يتم الإعداد له.

فبينما تجتاح الهجمات الأخيرة قطاع غزة، وبينما يعاني الأطفال وأسرهم من أهوال هذا الصراع. وبينما تم تسوية أكثر من 2800 مبنى بالأرض حتى صباح الجمعة، وتشرد مئات الالاف من المواطنين وأعداد لا حصر لها من الأسر فقدوا منازلهم، وتم فقد عدد لا يحصى من الأرواح أغلبهم من النساء والأطفال، وبينما يكافح مئات الآلاف من الفلسطينيين الآن للحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية الأساسية فيما تم قطع الكهرباء عن أكثر من مليوني شخص. وبينما يفقد العشرات من الأطفال حياتهم، كل يوم أو يصابون، أو يعانون من صدمات لا يمكن تصورها.

يحدث كل هذا يحدث بينما يتجاهل الاعلام الغربي الصورة في قطاع غزة مركزا على خسائر الجاني المحتل، ومحملا الضحية الثمن.

الزملاء ننتظركم غدا لبدء أعمال اللجنة، وتجدد نقابة الصحفيين دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإس رائيلي المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.