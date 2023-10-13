إقبال كبير على حملة التبرع بالدم في الإسكندرية لصالح الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 أكتوبر 2023 04:28 مساءً - شهدت حملة التبرع بالدم لصالح المصابين فى القصف الإسرائيلى على غزة، إقبال كبير من الشباب فى الساعات الأولى منذ انطلاقها وسط حماس كبير من المواطنين.

وقالت حور مصطفي متطوعة فى حملة التبرع الدم ، إن الحملة منذ انطلاقها بدأت باقبال كبير من المواطنين للتبرع بالدم شباب وبنات وكبار السن وارتفعت نسبة الإقبال بعد صلاة الجمعة مباشرة.

وأضافت أن الحملة بجميع المحافظات وبمحافظة الإسكندرية يوجد نقطتين للتبرع بالدم الأولى فى منطقة أبو العباس والثانية فى منطقة محطة الرمل أما القائد إبراهيم وتستمر حتى الخامسة بعد عصر اليوم.