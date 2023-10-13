أخبار مصرية

إقبال كثيف من أهالي الجيزة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 أكتوبر 2023 04:28 مساءً - شهدت نقاط التبرع بالدم لمصابى غزة بمقر المصل واللقاح فى الجيزة، استمرار توافد المتبرعين بالدم، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

 

ودعا التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى بيان، أمس الخميس، جميع المصريين للمشاركة فى الحملة، مؤكدًا مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

 

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واستقبلت جمعية الهلال الأحمر المصرى، أمس الخميس، طائرة مساعدات قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، وتعمل جمعية الهلال الأحمر المصرى على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق المستمر مع نظيرتها بقطاع غزة.

 

وأعلن الهلال الأحمر المصرى رصد وتوفير كل الاحتياجات الإغاثية والملحة خلال تلك الأحداث، وإيصال المساعدات من داخل وخارج مصر.

 

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ودعت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

 

وأكدت مصر أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية تحتم على أصحاب الضمائر الحية فى كل بقاع العالم أن تبادر بتقديم الدعم الإنسانى للشعب الفلسطينى، الذى يعانى من مخاطر جمة فى الوقت الراهن.


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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