نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجدين ودار مناسبات بالواحات الداخلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء/ محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مسجد الدكتور/ محمود مدني بالراشدة بالواحات الداخلة، ومسجد/ بر الوالدين بالرملة بدخلو بالواحات الداخلة، كما افتتحا دار مناسبات مسجد التواب الرحيم بالواحات الداخلة، وقاما بتكريم حفظة كتاب الله (عز وجل) بالمحافظة، وذلك في إطار عناية واهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.

خطبة الجمعة بعنوان: "الوعي الرشيد.. وأثره في مواجهة التحديات"

وقد أدى الدكتور/ أيمن أبو عمر خطبة الجمعة بعنوان: "الوعي الرشيد.. وأثره في مواجهة التحديات"، من على منبر مسجد الدكتور/ محمود مدني بالراشدة بالواحات الداخلة.

كما كرما كلًّا من: الشيخ/ محمد ناصر أحمد أيوب إمام المجمع الإسلامي بالخارجة، والشيخ/ محمد محمود محمد بهلول إمام المجمع الإسلامي بالداخلة، لفوزهما بجائزة التميز الوظيفي بالوادي الجديد لعام 2023 م.

جاء ذلك بحضور اللواء/ شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، والدكتورة/ حنان مجدي نور الدين نائب المحافظ، والدكتور/ أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف، والمهندس/ مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالأوقاف، واللواء/ محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، والكثير من قيادات الوزارة والمحافظة.