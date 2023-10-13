حصاد جامعة حلوان خلال أسبوع

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة بالتهنئة يتقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر بمناسبة الذكرى الجليلة لمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للنصر.

وكرمت جامعة حلوان رموز حرب أكتوبر المجيدة خلال الاحتفالية التي نظمتها بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة والاحتفال بمرور ٥٠ عاما، والتي أقيمت تحت شعار "إرادة وطن"، وخلال الاحتفالية تم مناقشة كيفية الإعداد لحرب أكتوبر، وكذلك دور أهالي سيناء، كما تضمنت عرض فيديو عن انتصارات حرب أكتوبر، وتم افتتاح المعرض الفني ٥٠ سنة اكتوبر، وأقيم حفل غنائي تضمن الأغاني الوطنية الحماسية

كما استقبل الدكتور السيد قنديل السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان في جمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين جامعة حلوان ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اليابانية.

وقد شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاحتفالية التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب، مؤكدا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للشباب، حيث يولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم باعتبارهم المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية الشاملة.



هذا وقد ترأس الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماع مجلس الجامعة لشهر أكتوبر لعام 2023، وتم استعراض تقرير إنجازات الجامعة في الفترة من 1 أكتوبر 2022 إلى الآن، مؤكدا أنه

تم عمل خطة للجامعة تتوافق مع المستجدات والتوجهات المستقبلية وتعكس الطموحات والتطلعات لتكون جامعة حلوان من بين أفضل 4 جامعات على المستوى المصري ومن بين أفضل 30 جامعة على المستوى العربي ومن بين افضل 600 جامعة على مستوى العالم.



وشهد مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل توقيع عقد ضمن بروتوكول التعاون بين الجامعة وشركة ماستر ترافيل برئاسة الدكتور محمد عبد الدايم عبد الواحد بصفته المدير الرئيسي للشركة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتطوير الخدمات السياحية وتعزيز التعاون بين الجامعة والشركة في هذا القطاع.

وعلى صعيد آخر اختارت جامعة ستانفورد الأمريكية 10 علماء من جامعة حلوان ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023، وقد تم اختيار هؤلاء العلماء استنادًا إلى معدلات الاستشهادات المرجعية.

وفاز فريق مشروع كلية الفنون التطبيقية بالمركز الأول في مسابقة تطوير حرفة حطب الحنة لتطوير التكتلات الإنتاجية في قرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية، وتهدف هذه المسابقة لدعم وتطوير الصناعات الحرفية من خلال منتجات تحمل قيم فنية وثقافية صنعت بأيادي مصرية.



كما أعلنت كلية العلوم عن فتح باب الالتحاق ببرنامج بكالوريوس علوم البترول والمعادن، وذلك بعد صدور القرار الوزاري ببدء الدراسة لبرنامج درجة البكالوريوس الخاص في علوم البترول والمعادن بنظام الساعات المعتمدة، للعام الدراسي 2023-2024.



وعقدت كلية الاقتصاد المنزلي الندوة العلمية التثقيفية تحت عنوان ( النانو تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم في ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي)، وتهدف الندوة التعريف بالنانو تكنولوجي وارتباطها بالعلوم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المتمثلة في سبعة أهداف



هذا وقد استضافت جامعة حلوان ممثلي جامعة كيوشو اليابان والسفارة اليابانية والمؤسسات اليابانية بالقاهرة من خلال كلية الصيدلة بالجامعة، التي نظمت معرض الدراسة باليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا