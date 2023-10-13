نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقي نظيره بجمهورية أوغندا لبحث التعاون بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الجمعة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

والتقى الدكتور هاني سويلم الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا بمقر وزارة المياه والبيئة الأوغندية بالعاصمة كمبالا، بحضور الوفد الرسمي المرافق للوزير، والسفير منذر سليم السفير المصرى بأوغندا.

وقال سويلم في بيام اليوم، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فيما يخص مجال المياه وتغير المناخ خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين بصفة عامة ووزارتي المياه بصفة خاصة.

وأوضح الوزير أن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتبادلة مع نظيره وزير المياه الأوغندي معربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين ومؤكدًا على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى بدأ بمذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا في عام ٢٠١٠ والتي إشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ ٧٥ بئر جوفي في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في ٥ مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.

وأكد سويلم أهمية العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق لمشروعات جديدة بين البلدين تحقق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث والدعم الفني لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للكوادر الفنية الأوغندية من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.

ولفت الدكتور سويلم لضرورة التعامل مع تحدي تغير المناخ وتأثيره على قطاع المياه من خلال تنفيذ مشروعات تساعد الدول الأفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، ووصولًا لتحقيق رؤية المياه ٢٠٣٠، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه.

ومن جانبه رحب الدكتور شيبتوريس بالدكتور سويلم والوفد المرافق معربًا عن سعادته بلقاء السيد الوزير، مشيرا لحفاوة الإستقبال التى شهدها عند زيارته لمصر في شهر يونيو الماضي والإشادة بالتواصل الدائم بين الوزارتين.