نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات أولية.. فوز شيرين غالب بمقعد نقيب القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مؤشرات أولية في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء التي جرت اليوم الجمعة، عن فوز الدكتورة شيرين غالب بمقعد نقيب القاهرة، وتقدمها على منافسها الدكتور محمد مقبل.

يذكر أن الدكتورة شيرين غالب ترشحت على مقعد نقيب أطباء القاهرة ضمن قائمة المستقبل التي يتزعمها الدكتور أسامة عبدالحي، بينما ترشح الدكتور محمد مقبل على قائمة الاستقلال التي يتزعمها الدكتور إيهاب الطاهر.

يذكر أن الأطباء ينتظرون إعلان نتيجة الانتخابات في التجديد النصفي، وفي انتظار نتائج اللجان الفرعية بالمحافظات.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء غلق الصناديق الساعة الخامسة مساء، وبدء فرز الأصوات.

توافد الآلاف من الأطباء على مقر النقابة العامة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي التي انطلقت الساعة التاسعة من صباح اليوم.

وجرت الانتخابات على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

أعلنت اللجنة سابقًا أنه تقدم بطلبات تنازل 117 طبيبًا عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعيه و63 عن مقاعد النقابة العامة.

كما أعلنت النقابة توقفها عن العمل وتقديم الخدمات للأعضاء، منذ يوم الخميس إلى يوم السبت، وذلك لانشغالها في انتخابات التجديد النصفي.