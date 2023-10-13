نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2023.. عيار 21 يسجل 2290 جنيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب .. شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2023، استقرارًا بعد موجة انخفاضات عِدة الأيام السابقة، حيث سجل عيار 21، 2290 للشراء، و2315 للبيع في كافة محلات ومتاجر الصاغة في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

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سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2023 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 2645.75 جنيه مصري 2617.25 جنيه مصري عيار 22 2257.5 جنيه مصري 2252.5 جنيه مصري عيار 21 2315 جنيه مصري 2290 جنيه مصري عيار 18 1984.25 جنيه مصري 1962.75 جنيه مصري عيار 14 1543.25 جنيه مصري 1526.75 جنيه مصري عيار 12 1322.75 جنيه مصري 1308.5 جنيه مصري عيار 9 992.25 جنيه مصري 981.5 جنيه مصري

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2023.. عيار 21 يسجل 2290 جنيها

سعر الذهب اليوم.. عيار 24

سعر الذهب عيار 24

2617.25 جنيه مصري للشراء

2645.75 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 22

سعر الذهب عيار 22

2252.5 جنيه مصري للشراء

2257.5 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 21

سعر الذهب عيار 21

2290 جنيه مصري للشراء

2315 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 18

سعر الذهب عيار 18

1962.75 جنيه مصري للشراء

1984.25 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2023.. عيار 21 يسجل 2290 جنيها

سعر الذهب اليوم.. عيار 14

سعر الذهب عيار 14

1526.75 جنيه مصري للشراء

1543.25 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 12

سعر الذهب عيار 12

1308.5 جنيه مصري للشراء

1322.75 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 9

سعر الذهب عيار 9

981.5 جنيه مصري للشراء

992.25 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2023.. عيار 21 يسجل 2290 جنيها

سعر الجنية الذهب اليوم

سجلَ سعر الجنية الذهب اليوم في مصر:

18520 جنيه مصري للبيع

18320 جنيه مصري للشراء

عيار 21 وزن صافي، دون المصنعية.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلَ سعر أوقية الذهب اليوم..

1870 دولارًا للأوقية بيع.

1869 دولارًا للأوقية شراء.

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2023.. عيار 21 يسجل 2290 جنيها

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

قيمة مصنعية سعر الذهب تختلف باختلاف محال الصاغة، ومن تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، فـ تتراوح قيمة المصنعية لجرام الذهب الواحد مابين 30 و65 جنيهًا، وبحد أقصى ما بين 7% و10% للجرام.

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سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2023.. عيار 21 يسجل 2290 جنيها

سعر الذهب عالميًا

شهد سعر الذهب عالميا تراجع في مستوى الأسعار بالبورصة ضمن التعاملات الفورية، ليصل عند مستوى 1900 دولار للأوقية، بنسبة تراجع 0.89%، وسجل آخر إغلاق 1،915،93 دولار للأوقية.