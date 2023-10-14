نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أثناء تفقده مستشفى صيدناوي.. وزير الصحة يوجه بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتخصيص فريق عمل في مكتب خدمة العملاء بمستشفى صيدناوي للتأمين الصحي، لاستقبال وإرشاد المواطنين حول الخدمات الطبية المتوافرة وإجراءات الحصول عليها، تيسيرًا على المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، مستشفى صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم السبت، في إطار زيارته الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة القاهرة، لمتابعة العمل على أرض الواقع، والوقوف على التحديات التي قد تعيق تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة، والعمل على حلها.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير لاحظ خلال زيارته تكرار تساؤل المرضى عن أماكن الحصول على الخدمات داخل المستشفى، ومواعيد تواجد الاستشاريين في مختلف العيادات، خاصة المحالين من مستشفيات أخرى للحصول على الخدمات الطبية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة، وحرص على التحدث مع المرضى وذويهم، للاستماع إليهم ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالأقسام المختلفة، ومعرفة احتياجاتهم وتوجيه القائمين على العمل بالمستشفى لتلبيتها، حرصا على تيسير وتسهيل حصول المرضى على الخدمات الطبية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد المرحلة الأولى من أعمال التطوير الجارية بالمستشفى والتي تشمل الطوارىء، وبنك الدم، والمخازن، والمعامل، وواجهات مبانِ المستشفى، حيث اطلع على معدلات الإنجاز في أعمال التطوير، مشددًا على الإلتزام بالجداول الزمنية لإنهائها.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أشاد بجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى والذي يخدم عدد كبير من منتفعي التأمين الصحي، حيث يعمل المستشفى على تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات الطبية، بطاقة استيعابية 150 سرير داخلي، و22 سرير رعاية مركزة، و11 سرير رعاية قلب، و5 أسرة بوحدة السكتة الدماغية، و5 حضانات.