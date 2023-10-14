نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المعلمين تنفى تعديل مواعيد صرف المعاشات أو تقليل الدفعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفت نقابة المهن التعليمية، مايتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من تغيير مواعيد صرف معاشات المعلمين أو تقليل عدد دفعات صرفها.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن مايتردد بوجود قرارات من هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية فى هذا الشأن من تعديل مواعيد المعاشات، هو عار تماما من الصحة.

وحذر نقيب المعلمين من الانسياق خلف الشائعات، وأن أي قرارات نقابية تخص المعلمين يتم إعلانها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية، مؤكدا أن جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، يعملون على تطوير وتحسين خدمات وامتيازات المعلمين وليس تقليلها.