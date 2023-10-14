حماد عبدالله حماد يكشف لـ "الفجر" تفاصيل الحالة الصحية لنقيب المهندسين

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أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس حماد عبدالله حماد كاتب ومفكر عميد كلية الفنون التبيقية الأسبق، وعضو نقابة المهندسين، إن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بخير حيث قام بإجراء عمليتين مساء الأحد والتي استغرقتا أكثر من خمس ساعات في اليد اليمني وعظام الوجه، مؤكدا أنهم تموا بنجاح.

تفاصيل الحالة الصحية لنقيب المهندسين

وأكد حماد في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن حالة نقيب المهندسين مستقرة لكنه سيبقي في غرفة الإنعاش حتي يوم الثلاثاء، ثم ينقل الإنعاش المتوسط، داعيا أن يتم شفاءه علي خير وبدعاء محبيه.

وتعرض المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، لحادث سير أثناء رجوعه من أسيوط عقب تقديمه واجب العزاء في المهندس أسامة أنور عضو المجلس الأعلى للنقابة، الذي توفي جراء حادث سير كذلك، مما عرضه لإصابات خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

ووصل نقيب المهندسين إلى مستشفى المقاولون العرب فجر اليوم الثلاثاء، قادما من مستشفى بني سويف العام التخصصي عبر عربة إسعاف مجهزة.

وتعاطف عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين مع النقيب العام، وكتبوا على صفحاتهم المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي رسائل دعم للنبراوي وأسرته متمنين له وللسائق الخاص به الشفاء العاجل، فيما تفاعل معهم عدد من النقابات المهنية في مقدمتهم نقابة الصحفيين، التي تمنى نقيبها الشفاء للنبراوي من خلال منشور على صفحته بفيس بوك.

