وزير خارجية تركيا: نتطلع لزيادة استثماراتنا فى مصر لـ15 مليار دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 06:57 مساءً - أكد وزير خارجية تركيا أن مصر وتركيا تعملان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، موضحا أن بلاده تطلع لزيادة الاستثمارات التركية فى مصر إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر فى قطاع الطاقة، مضيفا : هناك زيادة كبيرة فى عدد السياح الأتراك لمصر بعد منح التأشيرة الأتراك فى المطارات المصرية .

تقدم وزير خارجية تركيا بالشكر لمصر لترميم جامع سليمان باشا والذى يعد أول مسجد تاريخى تركى فى مصر، موضحا أن المشاورات تطرقت للوضع فى سوريا وليبيا والعراق، موضحا أن العلاقات والمشاورات سيتم تعزيزها خلال الفترة المقبلة