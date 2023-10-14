- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بوردان في منشأة القناطر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ في مشروع محطة الصرف الصحي بوردان بمركز ومدينة منشأة القناطر.
واطلع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، من رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر محمد عبد الراضي علي اليات العمل الجارية والوقوف على ما انتهى إليه من اعمال.
ووجه محافظ الجيزة، بإزالة أية معوقات تعيق أعمال إنشاء المشروع والمتابعة باستمرار للأعمال المنفذة لسرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحي.