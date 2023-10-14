«الصحة» :تقديم 88 ألفا و242 خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 09:51 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 88 ألفا و242 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 13 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 3 آلاف و801 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 13 ألفا و403 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ1363 مولودا، فيما قدمت 13 ألفًا و801 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 360 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و224 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ3 آلاف و457 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 8 آلاف و612 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 4 آلاف و590 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 12 ألفا و618 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 19 ألفا، و731 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 6 آلاف و282 طفلا .

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 36 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».