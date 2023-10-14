نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريد زهران: أمثل البديل الآمن السلمي للسلطة.. ولا يمكن أن تحكم دولة بـ "البطش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الرئاسة 2024..

ألقى المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، كلمة خلال المؤتمر الشعبي الأول لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، بمسقط رأسه في مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وتحدث المرشح الرئاسي فريد زهران خلال كلمته، عن بداية عمله السياسي منذ مرحلة مبكرة من العمل، مؤكدا أنه كان أحد المواطنين الذين شاركوا في انتفاضة الخبز في 1977، اعتراضا على ارتفاع الأسعار.

وقال المرشح الرئاسي فريد زهران: "بالنسبة لعملي فأنا أعمل ناشر وانتجت للكثير من الكتاب والمفكرين، ولا يمكن إلصاق تهمة إني عاطل مثل آخرين في العمل السياسي".

وأضاف: "القرار الأول لي في حالة نجاحي بالانتخابات الرئاسية هو الإفراج عن كل المحبوسين من أصحاب الرأي، وإعادة الحياة للمجال السياسي، وذلك بعد سنوات من سيطرة النظام على السياسة".

واستكمل: "النظام الحالي سيطر على السياسة والمجتمع، وجعل الحياة السياسية بها فراغ، والأحزاب السياسية ضعيفة، ولا يمكن أن ننسى أنه سبب في تدهور هذه الأحزاب، وحرم المصريين من كل حقوقها".

وتابع: "النظام زي ما سيطر على السياسة سيطر أيضا على الاقتصاد؛ ولذا قراري الأول في الشأن الاقتصادي انسحاب الدولة من الاقتصاد وأن يتوقف دورها على إدارة المشاريع الاستراتيجية".

وأضاف:" سوف أعمل على إعادة الجدولة الزمنية للمشاريع الكبرى التي لم تدرس بشكل جيد بطريقة تضمن تقديم عوائد للدولة".

واستكمل: "المناخ الاقتصادي في مصر به عدم مم التنافس على المستوى الاقتصادي وهو ما أضر بالاستثمارات الخارجية".

وأضاف: "لازم يكون في حرية للمجتمع والحريات العامة والخاصة وحرية النقابات، وهو ما سأعمل عليه في حالة نجاحي رئيسا لمصر".

واستكمل: "نسعى إلى تقديم رؤية بديلة لنظام الحكم الراهن، فأنا بديل آمن وديمقراطي وسلمي".

وأضاف:" ما يحدث في مصر حاليا يؤدي إلى انفجار اجتماعي وهو ما أراه وشيكا، فالبطش وحده لا يمكن أن يحكم بلد".

وتابع: "أنا لست عدوا لمؤسسات الدولة المصرية، وإذا لم لم يقبل النظام التغيير فالانفجار هيحصل هيحصل".

واستطرد: "أنا مرشح التيار الديمقراطي المدني الاجتماعي، ونطمع بتأييد الحركة المدنية الاجتماعية بصفة عامة".