حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الاحد 15-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 08:40 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 16-10-2023

مهنياً: انتقال القمر الى السرطان ليشكل مربع فلكي مع برج خصمك الميزان يسبب في معركة فاصلة مع الزملاء في العمل، وبنتيجتها تتحدد مستقبلك المهني على نحو شبه نهائي تقريباً.

عاطفياً: يتضايق الشريك من ردّات فعلك الغاضبة، لكنّ العوامل الموجبة لا تستحق كلّ ذلك.

صحياً: تتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير يوماً بعد آخر.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 16-10-2023

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تحت الضوء مشهوراً، مع وجود تلقمر في برج السرطان الصديق فتتحمس لتخوض مواجهات مهمّة تعزز موقعك في العمل.

عاطفياً: تقرّب الشريك منك على نحو مفاجئ يثير إعجاك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك.

صحياً: لا تتوقف عما بدأت به لتخفيف وزنك، والنتائج في القريب العاجل، فلا تقلق.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 16-10-2023

مهنياً:يوم مميز ماديا مع انتقال القمر الى البيت الثاني بيت المال ما يحمّسك على البيع أو الشراء او اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة.

عاطفياً: قد تحتاج لقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ. تخوض تجربة جديدة.

صحياً: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكه.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 16-10-2023

مهنياً: يوم جيد جدا تحت تاثيرات جيدة مز القمر في برجك ما يجعلك من بين الأكثر حظا على مختلف المستويات فتكتسب

إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء. تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديراً أو تكلف بمهمة.

عاطفياً: تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها.

صحياً: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهاراً علاج ناجح لحمية صحية.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 16-10-2023

مهنياً: يوم متقلب طويل اعباء من ومسؤوليات مهنية ومتطلبات عائلية انتبه جيداً لأنك تميل إلى المواجهة وطرح التحديات في كل المجالات حتى مع الزملاء والعاملين معك.

عاطفياً: تلجأ الى إخفاء مكان إقامتك أو ترك منزلك أو تعتمد التنقل الدائم بين مكان ومكان لتختبر مدى حب الشريك لك.

صحياً: عليك التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 16-10-2023

مهنياً: يوم مميز جيد جدا يحمل أخبار سارّة وانفراجات مهمّة تطال الوضع المهني في الدرجة الأولى وانتصار على الاعداء والوصوليين ما يجعلك تتحمّس لكل ما هوجديد وجريء.

عاطفياً: تشعر بالجاذبية الزائدة وتترك أثراً لدى الجنس الآخر. تتأجج العواطف وتفجر مشاعرك بقوة.

صحياً: انتبه لصحتك وسلامتك، واحرص على وصول

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 16-10-2023

مهنياً: يبدو النمط بطيئاً نوعاً ما تحت تاثيرات المربع الفلكي بين القمر من السرطان والشمس من برجك ما يجعل الأجواء تتغير ويولد مناخاً من التوتر والقلق والشبابيك كن حذرا جدا وانتبه على سلامتك الصحية.

عاطفياً: تسافر والشريك في ظروف مريحة، لكن عليكما الحذر بشدة، ولازما مكانكما إذا استطعتما.

صحياً: تحميك الأدوية من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 16-10-2023

مهنياً: من اجمل واقوى ايام الاسبوع مع وجود القمر في السرطان المائي الصديق ولا تعتقد أن من الأفضل تأجيل خططك، بل نفّذ عندما تدعو الحاجة، وخصوصاً أنّ الديناميكية لا تنقصك والمخيّلة تثريك بأفكار جيدة.

عاطفياً: تسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم.

صحياً: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 16-10-2023

مهنياً: يوم جيد يحمل حظوظا وتسهيلات من وجود القمر في السرطان ما يجعل الشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلاً وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر.

عاطفياً: قد يتناهى إلى مسامعك ما لا تحبّه أو قد يقع اللامتوقع. حذار لئلا تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلمة.

صحياً: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، إذا فقدتها فقدت كل شيء وتصبح عاجزاً عن القيام بشيء.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 16-10-2023

مهنياً: تعيش يوما متقلبا تحت تاثيرات المربع الفلكي بين خصمين القمر من السرطان والشمس من الميزان ولا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً.

عاطفياً: تكشف القناع عن عمليّة مخادعة، ما يتطلّب دقة وحذراً وعدم المزج بين العواطف والمال.

صحياً: عوارض القلق التي تعانيها بين حين وآخر تحرمك النوم المريح. راجع طبيبك.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 16-10-2023

مهنياً: يوم جيد يحمل طاقات إيجابية جدا ما يجعلك تشعر بالارتياح والاطمئنان وتحاط بالأصدقاء المخلصين. قد يؤدي هؤلاء الاصدقاء دوراً في تطوّر أعمالك.

عاطفياً: تشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان.

صحياً: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل الناجع.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 16-10-2023

مهنياً: يوم مائي بامتياز تحت تاثيرات المربع الفلكي بين القمر من السرطان والشمس من الميزان ما يجعلك متحمسا لكل جديد وطارئ لذلك لن تعجز عن فهم المشكلات وإيجاد التسويات المناسبة لها.

عاطفياً: الوضع العاطفي لا يشكو أي جفاء، وبانتظارك ارتياح عاطفي ومناخ جميل يفرض نفسه.

صحياً: لا تكن عبد الشراهة المفرطة، وحاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.