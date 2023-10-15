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محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية.. الهلال الأحمر بشمال سيناء يتسلم شحنات قافلة التحالف الوطنى تمهيدا لإدخالها لغزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 10:28 صباحاً - تسلم ممثلي الهلال الأحمر فى شمال سيناء، شحنات قافلة التحالف الوطني للعمل التنموي، بعد وصولها لمدينة العريش، وتضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية.

 

وتتضمن قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية كما تضمنت المساعدات  ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وشهدت مدينة العريش صباح اليوم اصطفاف لمكونات القافلة امام ديوان عام المحافظة.

 

ويتواصل تدفق مساعدات الجسر الجوي لنقل شحنات الاغاثة عبر مطار العريش الذي شهد وصول طائرات اقلت مساعدات  طبية قادمة من منظمة الصحة العالمية والاردن والامارات وتركيا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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