انت الأن تتابع خبر موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة أكتوبر 2023.. اعرف شروط الحصول عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي بالإعلان عن موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة 2023 قي مصر، وهذا يكون يوم الخميس 31 أكتوبر 2023، وأوضح أن النقابة تعمل على صرف كل المعاشات في المواعيد المحددة لها وحرصاً على المصالح الخاصة بالمعلمين وجميع أسرهم.

شروط صرف معاشات نقابة المعلمين

وتمت الإشارة إلى أنه يستفيد من معاش نقابة المعلمين في مصر لحوالي 259 ألف عضو، ويكون بقيمة إجمالية تصل لـ 102 مليون و10 آلاف جنيه، وأما عن شروط صرف معاش نقابة المعلمين في مصر ويكون من خلال السير على الخطوات الآتية:

يجب أن يكون المعلم قد أكمل 20 عام في الخدمة أو عمره 55 عام.

ولابد أن يكون المعلم قد أكمل الاشتراك بشكل تام داخل النقابة لمدة عشر سنوات على الأقل.

ولابد أن يكون المعلم قد أكمل الاشتراك بشكل كلي في التأمين الاجتماعي لمدة عشر سنوات على الأقل.

[موعد صرف معاشات نقابة المعلمين]

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين 2023

وأكدت نقابة المهن التعليمية أن موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة أكتوبر 2023 قي مصر تكون يوم الخميس 31 أكتوبر 2023، وهي التي تكون باتباع الخطوات الآتية:

[موعد صرف معاشات نقابة المعلمين]

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين

ويقوم الشخص في بداية الأمر بالتوجه إلى فرع النقابة الذي يتبع له المعلم.

ويقوم الشخص بتقديم الصورة الخاصة ببطاقة الرقم القومي.

وبعدها يقوم الشخص بتقديم صورة من شهادة ميلاد المعلم.

ويقوم الشخص بتقديم الصورة من الإقرار الخاص بالمعاش.

ويوقع المعلم على إيصال صرف المعاش.

ويعتبر صرف معاش نقابة المعلمين من الحقوق الهامة التي يستحقها جميع المعلمون، وهذا يأتي تقديراً إلى جهودهم وعطائهم المستمر في الخدمة الخاصة بالتعليم في جميع المحافظات، وذلك لأنها من الأشياء الهامة بالنسبة للكثيرين.