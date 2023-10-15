انت الأن تتابع خبر لمدة 16 ساعة .. قطع المياه عن هذه الأماكن في بني سويف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مجموعة من الشوارع في محافظة بني سويف من قطع المياه على اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري، نتيجة ما يتم يتم القيام به من أعمال من شركة المياه والصرف الصحي خلال هذه الأيام .وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف عن كافة التفاصيل الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، وذلك من البيان الذي صدر عنها ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

قطع المياه :

[صبنور مياه]

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف أن قطع المياه سوف يحدث لمدة 16 ساعات ساعة متواصلة بداية من االساعة ٤ عصرًا مساء الأحد، وحتى الساعة ٨ صباح الإثنين الموافق 16 أكتوبر الجاري

سبب قطع المياه في محافظة بني سويف:

[قطع المياه]

قطع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف أن سبب قطع المياه يتمثل في إجراء أعمال تطهير بمرشحات محطة مياه الحيبة بمركز الفشن

أماكن قطع المياه في محافظة بني سويف:

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي قرى الحيبة، والدير، والعجرة في مركز الفشن

طالب عاجل :

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.