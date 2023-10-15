انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه لأجل غير مسمي عن هذه الأماكن في الفيوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بالفيوم في بيان لها اليوم على مدار الساعات الماضية، خريطة قطع المياه في قري المحافظة.وكشف شركة مياه الفيوم عن كافة المعولمات الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، وذلك من البيان الذي صدر عن شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الفيوم ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

قطع المياه :

[مياه تخرج من الصنبور في كوب]

قطع المياه

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الفيوم أن قطع المياه سوف يحدث لمدة غير معلومة

سبب قطع المياه في محافظة الفيوم :

[قطع المياه]

قطع المياه

وأضافت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الفيوم أن سبب قطع المياه يتمثل في وجود كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 700مم GRB، أمام قرية فانوس بمركز طامية بالفيوم

أماكن قطع المياه في محافظة سوهاج :

وأكدت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة سوهاج أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي مدينه طامية وقرية فانوس والقري التابعة لها

طالب عاجل :

وتوجهت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة سوهاج بطلب من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.