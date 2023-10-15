انت الأن تتابع خبر وحدات الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة.. اعرف موعد الحجز فيها ومقدمات الشقق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الإسكان بتحديد مقدمات حجز شقق الطرح الجديد من الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة وطبقاً إلى الآلية الخاصة بالحجز الفوري، وهو الذي يبدأ غداً الأحد 15 أكتوبر إلى يوم 14 نوفمبر القادم، وهي من أكثر الأشياء الذي يتم توفيرها أمام جميع المواطنين بشكل مستمر.

مقدم الحجز في وحدات الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة

وأما عن مقدم الحجز في وحدات الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة، فهي تكون كما يلي:

شقق الإسكان المتميز مقدم حجز 25 ألف جنيه.

شقق سكن مصر مقدم الحجز بقيمة 50 ألف جنيه.

شقق جنة مقدم الحجز 100 ألف جنيه.

وتقوم الوزارة بتقديم الشقق في عدد من المدن الجديدة وتوزيعها يكون كما يلي:

مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

المنصورة الجديدة 288 شقة.

مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

غرب قنا 144 شقة.

ملوي الجديدة 148 شقة.

ومن المرجح أن يتم توفير كراسات الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بكل الوحدات في مقر جهاز المدينة المختص من يوم الأحد القادم 15 أكتوبر 2023، وأنه في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية فإنه يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية على الوحدة المطلوبة من بينهم.

[الإسكان المتميز]

الإسكان المتميز

شروط التقديم على وحدات الإسكان

لابد أن يكزن الشخص طبيعي وله الأهلية الكاملة للتصرف فيها.

وأن لا يقل سنة عن 21 عام عند التقديم.

ويتم تخصيصها إلى شخص بصفته ولي على قاصر.

[الإسكان المتميز]

الإسكان المتميز

وأنه في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية فسوف يتم إجراء قرعة علنية بشكل يدوي على الوحدة المطلوبة من بينهم.

والتعامل يكون وفقاَ للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجان المختصة بالتسعير.

ويتم شراء كراسة الشروط التي يوجد فيها استمارة الحجز من داخل جهاز المدينة طبقاً إلي الوحدات التي سوف يتم الكشف عنها.