أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، طقس اليوم الأحد وفق هيئة الأرصاد الجوية يكون طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

القاهرة الصغرى 21 درجة، والعظمى 28 درجة.

العاصمة الإدارية الصغرى 21 درجة، والعظمى 28 درجة.

6 أكتوبر الصغرى 21 درجة، والعظمى 29 درجة.

بنها الصغرى 22 درجة، والعظمى 28 درجة.

دمنهور الصغرى 21 درجة، والعظمى 27 درجة.

وادى النطرون الصغرى 22 درجة، والعظمى 28 درجة.

كفر الشيخ الصغرى 21 درجة، والعظمى 27 درجة.

المنصورة الصغرى 22 درجة، والعظمى 27 درجة.

الزقازيق الصغرى 22 درجة، والعظمى 28 درجة.

شبين الكوم والصغرى 21 درجة، والعظمى 28 درجة.

طنطا الصغرى 21 درجة، والعظمى 27 درجة.

دمياط الصغرى 22 درجة، والعظمى 26 درجة.

بورسعيد الصغرى 22 درجة، والعظمى 27 درجة.

الإسماعيلية الصغرى 20 درجة، والعظمى 30 درجة.

السويس الصغرى 21 درجة، والعظمى 30 درجة.

العريش الصغرى 20 درجة، والعظمى 28 درجة.

رفح الصغرى 21 درجة، والعظمى 27 درجة.

رأس سدر الصغرى 22 درجة، والعظمى 30 درجة.

نخل الصغرى 13 درجة، العظمى 28 درجة.

سانت كاترين الصغرى 16 درجة، والعظمى 22 درجة.

الطور الصغرى 20 درجة، والعظمى 28 درجة.

طابا الصغرى 24 درجة، والعظمى 28 درجة.

شرم الشيخ الصغرى 24 درجة، والعظمى 33 درجة.

الإسكندرية الصغرى 21 درجة، والعظمى 26 درجة.

العلمين الصغرى 21 درجة، والعظمى 26 درجة.

مطروح الصغرى 19 درجة، والعظمى 27 درجة.

السلوم الصغرى 18 درجة، والعظمى 27 درجة.

سيوة الصغرى 17 درجة، والعظمى 29 درجة.

الغردقة الصغرى 24 درجة، والعظمى 32 درجة.

مرسى علم الصغرى 25 درجة، والعظمى 33 درجة.

شلاتين الصغرى 25 درجة، والعظمى 32 درجة.

حلايب الصغرى 25 درجة، والعظمى 30 درجة.

أبو رماد الصغرى 24 درجة، والعظمى 31 درجة.

رأس حدربة الصغرى 25 درجة، والعظمى 30 درجة.

الفيوم الصغرى 19 درجة، والعظمى 29 درجة.

بنى سويف الصغرى 19 درجة، والعظمى 30 درجة.

المنيا الصغرى 18 درجة، والعظمى 30 درجة.

أسيوط الصغرى 17 درجة، والعظمى 30 درجة.

سوهاج الصغرى 21 درجة، والعظمى 31 درجة.

قنا الصغرى 22 درجة، والعظمى 33 درجة.

الأقصر الصغرى 23 درجة، والعظمى 34 درجة.

أسوان الصغرى 23 درجة، والعظمى 34 درجة.

الوادى الجديد الصغرى 19 درجة، والعظمى 33 درجة.

أبوسمبل الصغرى 24 درجة، والعظمى 36 درجة.