نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخشت: نهتم باستحداث برامج جديدة لربط مكتسبات التعلم والبحث باحتياجات المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، على استحداث درجات علمية دولية جديدة بجامعة القاهرة الدولية وعدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدة جهات مرموقة تضمنت جامعات دولية متقدمة ومؤسسات وهيئات دولية، كما استحدثت وطورت الجامعة عددًا من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات بكل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، وذلك لمواكبة التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل، في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى التركيز على مواصلة العمل على سد الفجوة المعرفية وتطوير المناهج الدراسية والالتزام بسياسة جامعات الجيل الرابع.

وأكد الدكتور محمد الخشت أهمية الارتقاء باستمرار بالبرامج الدراسية بكليات الجامعة، واستحداث برامج جديدة لإكساب الطلاب المعارف والمهارات وتشجيعهم على التعلم بأحدث الوسائل وخلق روح الإبداع والتميز لديهم وربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية وتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة الجامعة ووزارة التعليم العالي.

فعلى مستوى الجامعة؛ تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجامعة ووزارة التعليم الصينية في مجالات الدرجات العلمية المشتركة والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة ايرلانجا بأندونيسيا، وبروتوكول تعاون بين الجامعة ونقابة الصحفيين فيما يتعلق بمجالات التعاقد مع مستشفيات الجامعة وتدريب الصحفيين وأسرهم.

وعلى مستوى الكليات ومعاهد الجامعة، وافقت جامعة القاهرة على عدد من مذكرات التفاهم وأهمها مذكرتان للتفاهم لكلية الصيدلة إحداهما مع جامعة تمبل بالولايات المتحدة الأمريكية، والأخرى مع جامعة سارلاند بألمانيا، ومذكرة تفاهم بين كلية التخطيط الإقليمي والعمراني وجامعة لاكويلا في مجالات البحوث وبرامج التدريب والتعاون الأكاديمي، ومذكرة تفاهم بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال" لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال في المجتمع الجامعي، وبروتوكول تعاون بين كلية الهندسة ووزارة الموارد المائية والري في مجال تنمية وإدارة الموارد المائية المشتركة "دبلوم الموارد المائية المشتركة"، وبروتوكول تعاون بين مستشفيات كلية الطب وجامعة النيل الأهلية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم للمعهد القومي لعلوم الليزر في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب إحداهما مع الأكاديمية الأوروبية لأمراض الصوت بالنمسا، والأخرى مع الجامعات الأوروبية في مصر "جامعتي لندن ولانكشاير".

كما تمت الموافقة لكلية العلوم على كل من اتفاقية تعاون علمي وتقني بينها وبين وجامعة لوران بفرنسا، والتعديلات الخاصة بمذكرة تفاهم سابقة بين الجانبين في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة تفاهم بين الكلية وإدارة الحرب الكيميائية.

كما وافقت جامعة القاهرة، على مذكرة تفاهم بين كلية الآداب وكليتي الدراسات العليا للإنسانيات والدراسات الأجنبية بجامعة أوساكا باليابان، ومذكرتي تفاهم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إحداهما بين الكلية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مجال دعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة، والأخرى للتعاون الأكاديمي والتبادل بين قسم الشعبة الفرنسية بالكلية وكلية الإدارة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة محمد السادس بالمغرب، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين كلية التجارة والمركز القومي للبحوث في مجالات برامج الدراسات العليا والمشروعات البحثية، وعقد المؤتمرات، وتبادل الإشراف على الرسائل العلمية، ومذكرة تعاون مشترك بين كلية الآثار واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وأقرت جامعة القاهرة، استحداث وتطوير عددًا من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات بكل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، وتضمنت البرامج الدراسية بمرحلة البكالوريوس والليسانس إنشاء برنامج دراسات اللغة الكورية وثقافتها كبرنامج خاص بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس بكلية الآداب، وإضافة مقرر التفكير النقدي بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، بالإضافة إلى اعتماد المحتوى العلمي للفصل السادس وإدراجه ضمن مقرر "القضايا المجتمعية" وتدريسه بكليات ومعاهد الجامعة.

كما استحدثت الجامعة العديد من البرامج الدراسية بمرحلة الدراسات العليا، منها برنامج الماجستير المهني في المشتقات المالية بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، وبرنامج ماجستير مهني في علم البيانات الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و5 برامج دراسية بكلية التربية للطفولة المبكرة تتضمن برنامجي مسار مهني لمرحلة الدراسات العليا وهما درجتي الماجستير المهني والدكتوراة المهنية في التربية للطفولة المبكرة، و3 دبلومات برامج مميزة وهي دبلوم إعداد موجه منتسوري، ودبلوم إعداد أخصائي اللغة والتخاطب، ودبلوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برنامج الدبلوم المهني بكلية الآداب في الرعاية الاجتماعية لكبار السن بنظام التعليم المُدمج، ودراسة الجدوى دبلوم مهني بكلية الدراسات الافريقية العليا بالشراكة مع كلية الآثار بعنوان "البيو آركيولوجي" بنظام التعليم المُدمج والساعات المُعتمدة.

وفيما يتعلق باللوائح الدراسية، اعتمدت جامعة القاهرة، تطوير بعض اللوائح الدراسية لعدد من الكليات سواء بمرحلة البكالوريوس والليسانس أو بمرحلة الدراسات العليا، وتتضمن تعديلات اللوائح الخاصة بمرحلة البكالوريوس والليسانس ببعض الكليات، تعديل اللائحة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكلية الآثار والخاص بإضافة مقرر التفكير النقدي إلى مجموع الدرجات والتقدير التراكمي، وتغيير مُسمى البرنامج المتميز لمرحلة البكالوريوس بكلية العلاج الطبيعي ليُصبح "البرنامج المتكامل في العلاج الطبيعي".

كما اعتمدت الجامعة، تعديل بعض اللوائح الدراسية الخاصة بمرحلة الدراسات العليا، وهي تعديل اللوائح الدراسية ببرامج 3 دبلومات مهنية بكلية طب الفم والأسنان تتضمن دبلوم طب الأسنان الشرعي ودبلوم طب الأسنان الرقمي ودبلوم طب الأسنان الوقائي، وتعديل اللائحة الدراسية لكل من برنامج الماجستير المهني في التصنيع الدوائي بكلية الصيدلة، وتعديل اللائحة الدراسية بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لـ 3 برامج دكتوراه، وهي برنامج دكتوراه فلسفة العلوم في النانوتكنولوجي "هندسة النانو"، وبرنامج دكتوراه فلسفة العلوم في النانوتكنولوجي الحيوية، وبرنامج دكتوراه فلسفة العلوم في النانو تكنولوجي "الترميم والصيانة"، بالإضافة إلى اللائحة المالية والإدارية بكلية العلاج الطبيعى لبرامج الدبلوم المهني في العلاج الطبيعي بنظام الساعات المعتمدة، والنشر العلمي بكلية العلوم والخاص بدرجتي الماجستير والدكتوراه.

كما اعتمدت جامعة القاهرة، إنشاء اللائحة الإدارية والمالية للجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة، وتعديل لائحة الدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتغيير مسمى 4 دبلومات دراسية بالكلية، وهما دبلوم الإدارة المحلية ليُصبح الماجستير المهني في الحوكمة المحلية والتنمية المُستدامة، ودبلوم إدارة المنظمات غير الحكومية ليكون الماجستير المهني في إدارة المنظمات غير الحكومية، ودبلوم الدراسات الاسرائيلية ليُصبح الماجستير المهني في الدراسات الاسرائيلية، ودبلوم المفاوضات الدولية ليُصبح الماجستير المهني في تحليل الأزمات والمفاوضات الدولية، بالإضافة إلى تعديل اللائحة الدراسية للدبلوم المهنى "الأنثروبولوجيا الطبية" بكلية الدراسات الأفريقية العليا، وتقديم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالشراكة بين الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 5 منح دراسية كاملة للطلاب المصريين.