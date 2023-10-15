أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

تنتشر اليوم شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

حالة البحرين

البحرالمتوسط حالته تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

البحر الأحمر حالته تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأحد

القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة، الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 درجة، الصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 27 درجة، الصغرى 19 درجة.

أسيوط: العظمى 30 درجة، الصغرى 17 درجة.

الأقصر: العظمى 34 درجة، الصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 34 درجة، الصغرى 23 درجة.

الوادي الجديد العظمى 33 درجة، الصغرى 19 درجة.

شرم الشيخ العظمى 33 درجة، الصغرى 24 درجة.