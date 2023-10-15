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كشف أثري جديد في منطقة الغريفة بالمنيا (تفاصيل)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف أثري جديد في منطقة الغريفة بالمنيا (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تفاصيل الكشف الأثري الجديد في منطقة الغريفة الأثرية في المنيا،حيث تم العثور في الموسم السابع لحفاىر البعثة المصرية العاملة في الغريفة علي جبانة الدولة الحديثة للإقليم 15.
وقال إنه تم العثور علي تابوت لسيدة اسمها ناني وكانت وصيفتها منشدة الإله جحوتي،كما تم العثور علي أواني كانوبية ملونة بشكل رائع،ومنها أواني لنفتيس وحورس.
وأضاف أن الكشف عبارة عن جبانة تخص كبار موظفي الدولة الحديثة،وتم العثور بها علي تمائم وحلي وتوابيت حجرية،وما تم اكتشافه يشير إلي أن جزء من الجبانة قد أعيد إستخدامه في العصر المتأخر. 
وفي إحدى الدفنات بالجبانة تم العثور علي تابوت خشبي عليه نقوش لإحدي السيدات،كما تم العثور علي بردية كاملة لأول مرة في الغريفة من حيث الحفظ حالتها جيدة.
وأشار إلى أن البردية تتحدث عن كتاب الموتي وطولها ربما من 15-18 متر تقريبًا،وعليها نقوش وكأنها لونت أمس وسيتم عرضها في المتحف المصري الكبير.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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