أخبار مصرية

مهرجان «بريشيا للسلام» يمنع باتريك زكي من الحضور بسبب وصفه نتنياهو بـ«قاتل متسلسل»

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 12:25 مساءً - في مفاجأة من العيار الثقيل، ألغت إدارة مهرجان «بريشيا للسلام» دعوة كانت وجهتها إلى الباحث المصري باتريك زكي لحضور المهرجان.

 

ووفقًا لصحيفة «جورنالي دي بريشيا» الإيطالية، فإن إدارة المهرجان، قالت إن تصريحات باتريك زكي عن إسرائيل لا تتوافق مع رسالة المهرجان، كما ألغت عمدة المدينة لورا كاستيليتي، الدعوة الموجهة إلى الباحث المصري وقالوا إنَّ كلامه عن إسرائيل لا يمثل الرسالة التي تريد المدينة إيصالها.

 

ويأتي القرار على خلفية المنشور الذي كتبه زكي على صفحته بموقع فيسبوك، ووصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «قاتل متسلسل».

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا