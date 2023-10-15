أسرة فلسطينية للرئيس السيسي وشعب مصر: "أهل كرم ونخوة وطول عمرهم يساندونا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 12:25 مساءً - ثمنت أسرة فلسطينية، الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، معربين عن شكرهم العميق لمصر، رئيسا وحكومة وشعبا، قائلين:"أهل الكرم والنخوة وطول عمرهم يساندونا في الماضى والحاضر".

وقال أحد الفلسطينين في لقاء على إكسترا نيوز: "الأمريكان نسقوا علشان يطلعوا رعاياهم من القطاع.. أما المساعدات والجرحى ليس في اعتبارهم، فتفاجئوا بأن المصريين أغلقوا المعبر، ليشترط إخواننا في مصر بوقف إطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، قبل السماح للأجانب بعبور المنفذ".

وأضاف، أن الموقف المصري لا يحتاج شهادة، فعلى مدى التاريخ موقف مصر مشرف، متابعا: "متعودين على الموقف المصري فليس جديدا على ما تقدمه مصر وشعبها من أجل القضية الفلسطينة".