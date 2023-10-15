نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين للجنة رصد وقائع انحياز الإعلام الغربي في تغطية العدوان على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت نقابة الصحفيين، الصحف والقنوات والوكالات المحلية والعالمية، لحضور المؤتمر الصحفي الأول للجنة رصد جرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، والذي يُعقد غدًا الإثنين 16 أكتوبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالقاعة المستديرة في الدور الثالث بالنقابة.

ويتناول المؤتمر، رصد اللجنة لتجاوزات وأكاذيب الإعلام الغربي خلال تغطيته للحرب على غزة، وعمليات المقاومة، وكذلك الممارسات غير المهنية لوسائل الإعلام الغربية، التي وثّقتها اللجنة منذ بداية الحرب.

ويعرض المؤتمر تقرير اللجنة الأول، الذي يرصد الانحياز الغربي السافر، وانحياز وسائل الإعلام الغربية الفاضح في تغطيتها للحرب، والذي وصل لترويج قصص مُزيّفة، وتقديم وجهة نظر واحدة، وتجاهل أصل الصراع الفلسطيني، وغياب كل القواعد المهنية خلال التغطية.

وكانت نقابة الصحفيين قد دشّنت أمس السبت لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر النقابة برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وقررت اللجنة نشر تقرير أسبوعي حول جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وترجمته وتوزيعه.