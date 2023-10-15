نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتل واستهداف.. "دوت الخليج" تُعيد نشر دراسة "اليونسكو" حول السلامة للصحفيين والإعلاميين في المناطق المُعرّضة للخطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتل وتهجير واستهداف، أصبحت هذه الكلمات هي وصف للمشاهد التي يعيشها الزملاء الصحفيون والإعلاميون في قطاع الغزة، ما دام عانوا من هجمات الكيان الصهيوني لهم، في محاولة لمنع الحقيقة وتزييف الوقائع، حتى وصل بهم الأمر لأن أصبحوا في مرمى تلك النيران بشكل مباشر طوال الوقت، حتى أصبحت سُترة الحماية مقصدًا للصواريخ والقنّاصة.

شهد قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، أكبر عددٍ من الصحفيين الشهداء، حتى فاق هذا العدد، أعداد الزملاء الذين تم استهدافهم منذ عام 2000 حتى اليوم؛ حيث شهدت أحداث طوفان الأقصى حتى اليوم، وفاة نحو 8 أو 9 من الزملاء، واستهداف آخرين وأسرهم، حتى أصبح قطاع غزة أخطر بُقعة للصحفيين والإعلاميين على وجه الأرض.

نشرت منظمة “اليونسكو” دراسة عام 2015، دليل عملي للصحفيين في المناطق المُعرّضة للخطر، بعنوان "دليل عملي للصحفيين في المناطق المُعرّضة للخطر"، يتم تقديمه للصحفيين قبل تغطية أمكان النزاعات والحروب حول العالم، والذي يوضح لهم كيفية حماية أنفسهم خلال تغطية تلك الأماكن الخطرة.