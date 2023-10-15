الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تتسلم خطابا من نقابة المهن الزراعية.. وتعلن تأييدها له وإطلاقها ندوات توعوية في كل المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 01:21 مساءً - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خطاباً من نقابة المهن الزراعية، تعلن فيه عن تأييدها له، وإطلاقها عددا من الندوات التوعوية في كافة المحافظات، لتوعية جموع المزارعين والعاملين بالمهن الزراعية المختلفة، بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وممارسة حقوقهم الدستورية، وكذلك الانجازات التي شهدتها الدولة على مدار السنوات التسع الماضية، خاصة في القطاع الزراعي الذي شهد تطورا كبيرا، وتحديدا في مجال مشروعات التوسع الأفقي، وإضافة ٣ - ٤ مليون فدان لتوفير الأمن الغذائي.

وتعرب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن تقديرها الكبير لدور نقابة المهن الزراعية الفعّال منذ إنشائها في ستينات القرن الماضٍ، بتوفير الخدمات وتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين، وهي النقابة التي تضم قرابة مليون مهندس زراعي، وترحيبها بزيارة نقابة المهن الزراعية الممثلة لجموعهم لمقر الحملة، ومبادرتهم في إقامة المبادرات التوعوية للمواطنين، خاصة المزارعين للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

وتؤكد الحملة الرسمية، أنها ستعمل بشكل غير نمطي، وستكون جامعة لكل مصري محب لوطنه، وقائمة على المشاركة الجماعية لكافية أطياف المجتمع المصري، مع حرص المرشح، على أن تشهد العملية الانتخابية حالة الزخم التي تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية والنشاط.