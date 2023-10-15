نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضمن عرض خطط المرحلة المقبلة وتوعية الناخبين.. عيد عبد الهادي يشارك في لقاء وزير الرياضة بالكيانات الشبابية بمحافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، في اللقاء الذي عقده الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مع عدد من الكيانات الشبابية في محافظة الجيزة، وذلك بمركز شباب بشتيل، تحت شعار "شبابنا يصنع مستقبلنا"، مشيرًا إلى أن اللقاء كان مثمر للغاية وحلقة حوارية مفتوحة استمع الوزير من خلالها إلى كافة احتياجات ومتطلبات الكيانات الشبابية في محافظة الجيزة.

وأكد عبد الهادي، خلال مشاركته، إلى أن اللقاء اهتم بعرض إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في قطاعي الشباب والرياضة والطفرة التي حدثت لكثير من مراكز الشباب من تطوير وإعادة تأهيل من جديد، في إطار خطة الدولة لتمكين الشباب والعمل على توفير كافة مقومات المناخ الهادف لاستثمار قدرات الشباب ومهاراتهم والارتقاء بمستوى تفكيرهم ووعيهم.

ولفت إلى أن وزير الشباب والرياضة استمع لإنجازات كل كيان شبابي مشارك في هذا اللقاء، وخطط المرحلة المقبلة، وما ستقدمه الكيانات الشبابية خدمة للشباب والمجتمع تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن الكيانات الشبابية وضعت العديد من الخطط والبرامج التي تستهدف استقطاب أكبر عدد من الشباب لتنمية مهاراتهم لخدمة المجتمع والشباب بشكل عام، فضلا عن دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، تنفيذا توجيهات القيادة السياسية، لمنح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

وأضاف الدكتور عيد عبد الهادي، أن الكيانات الشبابية التي شاركت في اللقاء تمتلك مزيد من الوعي الذي ستستغله في توعية شباب المجتمع بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بإيجابية واختيار من يمثلهم المرحلة المقبلة، فضلا عن توفير وتقديم كافة التسهيلات لذلك، إيمانا بدورهم الرئيسي في دفع قاطرة التنمية والبناء داخل أي مجتمع.