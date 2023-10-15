مروان قرقورة منسق حملة موطن بالبحيرة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر محمد فاروق، الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية تعيين المهندس مروان قرقورة منسقا عاما للحملة بمحافظة البحيرة.

وقال المهندس مروان قرقورة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبنى برنامج إصلاحي في كافة القطاعات منذ توليه المسؤلية في عام ٢٠١٤ واستطاع أن يحقق طفرات غير مسبوقة في قطاعات البنية التحتية والإصلاح الهيكلي.

وأضاف منسق محافظة البحيرة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت مجابهة التهديدات الخارجية والقضاء على الإرهاب بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة لننعم وينعم وطننا بالأمن والأمان.

واستكمل؛ لدينا مخاطر وتحديات وجودية تشهدها دول الجوار من السودان جنوبًا إلى ليبيا شرقًا وقد تفجر الوضع مؤخرًا في قطاع غزة وهناك دعوات شيطانية أطلقها جيش الاحتلال الصهيوني لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري من وطنهم إلى سيناء وهو ما يحتم علينا أن نصطف خلف قواتنا المسلحة وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاجهاض هذه المؤامرة الصهيونية العالمية.

وتابع مروان؛ نعاني جميعا من موجة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة التي تزامنت مع تقلبات الاقتصاد العالمي ولكن علينا أن نعلم بأن هذة الفترة الصعبة سوف تمر، وتتحسن الاوضاع الاقتصادية ما دمنا ننعم بالاستقرار، وتكاتف الشعب المصري العظيم لتجاوز هذه الأزمة.

وأوضح منسق محافظة البحيرة، أن الغاية من حملة مواطن التى ترفع شعار كن مع الوطن، تكاتف الجهود التنظيمية لتوعية المواطن وحشد الرأي العام للمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، لنبعث برسالة للعالم مفادها بأن مصر بشعبها وقائدها وعقيدتها قادرة على تجاوز التحديات.