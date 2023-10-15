نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يتابع انتظام العمل بـ "حلوان للصناعات الهندسية" و"غير الحديدية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على مواصلة تنفيذ جولاته التفقدية للشركات والوحدات التابعة للوزارة؛ أجرى السيد الوزير مرورًا مفاجئًا لتفقد شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) وكذا شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي).

بدأت الزيارة المفاجئة في كل شركة بتفقد الوزير لقطاعات الإنتاج المختلفة وتابع سيادته مراحل العملية الإنتاجية ببعض خطوط الإنتاج بدايةً من إيصال المواد الخام للخط ووصولًا إلى المنتج النهائي، وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن حرصه على تنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة (الشركة/الوحدة) بتنفيذه.

تواجد الوزير في (99 الحربي) باكرًا في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة وتم متابعة ما تم إصداره من توجيهات خلال الزيارتين المفاجئتين الأخيرتين للشركة والتي قام بهما السيد الوزير خلال شهريّ مارس ويونيو 2023 حيث تم الوقوف على مدى إلتزام الشركة (مصنع 99 الحربي) بتخزين خامات التصنيع فى الأماكن المخصصة لها، وفي الجولة التفقدية للشركة (مصنع 63 الحربي) تم متابعة ما أصدره السيد الوزير من توجيهات خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي نفذها سيادته للشركة خلال الشهر الماضي والتي من ضمنها تشكيل لجنة من (المهندسين، الفنيين، الكيميائيين) العاملين بأحد مصانع الشركة (63 الحربي) لتحديد كافة المشكلات المتعلقة بخطوط الإنتاج (كيميائية، ميكانيكية، كهربائية) وتحديد كيفية حلها سواء عن طريق الشركات الشقيقة أو جهات خارجية حيث تم عرض جهود اللجنة لزيادة معدل الانتاجية بخط شرائط النحاس.

وخلال التفقد المفاجيء للشركتين اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي بأطقم العمل الموجودة بشركتيّ (حلوان للصناعات الهندسية وحلوان للصناعات غير الحديدية) لإستعراض معدلات الإنتاج خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات، وحرص الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة على مراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة والموقف المالي للشركتين وإجراءات الأمن الصناعي، موجهًا بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين والإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.

واستمع الوزير "محمد صلاح" خلال الزيارتين إلى العاملين بكل شركة موضحًا أنه عقب كل جولة تفقدية لإحدى الشركات/الوحدات التابعة يتم تجميع كافة مقترحات ومطالب العاملين التي تم عرضها خلال الجولة ويتم العمل على دراستها بشكل فوري بحيث يتم مواجهة التحديات التي تواجه العاملين في أسرع وقت والاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم لتطوير العملية الإنتاجية، مشددًا على أن بابه مفتوح للجميع، ومؤكدًا على اهتمامه باتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وإثابة المُجدّين ومعاقبة المتكاسلين.

وثمّن وزير الدولة للإنتاج الحربي جهود العاملين التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية في مصر للأمام، لافتًا إلى توجيهاته للسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بفتح قنوات تواصل مباشرة وغير مباشرة مع العاملين بما يخلق بيئة عمل مواتية ومشجعة على تحسين الأداء، موجهًا بقيام السادة رؤساء مجالس الإدارات بمتابعة متطلبات واحتياجات شركاتهم ووحداتهم أولًا بأول سواء المتعلقة بالعملية التصنيعية أو تأهيل وتدريب العاملين أو رفع كفاءة البنية التحتية أو غيرها من المتطلبات.

بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على أن الوزير "محمد صلاح" شدد خلال تفقد شركتيّ حلوان للصناعات الهندسية وحلوان للصناعات غير الحديدية على أهمية البحوث في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية وفي هذا الصدد أصدر توجيهات وزارية بالاستفادة من أفكار ورؤى العاملين بالشركتين لتطوير المنتجات التي يتم تصنيعها داخلها وإدخال منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات السوق.

وأكد "بكر" على انعكاس قيام السيد الوزير بالجولات التفقدية المفاجئة للشركات والوحدات التابعة على الحد من حدوث أي شكل من أشكال للتقاعس، منوهًا إلى أن المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير رافقا السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولتين المفاجئتين.

جدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل (أسطوانات البوتجاز ومنظماتها، طفايات الحريق، أدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل)، كما تتعاون الشركة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق وتتعاون من جهة أخرى مع وزارة الزراعة في تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك في عدة مشروعات قومية حيوية أخرى، بينما تقوم شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها طبقًا للمطالب وذلك بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج والتي تتمثل في سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة في إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتي تستخدم في إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، كما تقوم الشركة بإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم - الألومنيوم الصلب والدراى - النحاس) وتقوم الشركة أيضًا بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (xple).