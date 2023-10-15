نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الأطباء خلال المؤتمر الصحفي: الانتخابات أعطت المثل في الرقي والتحضر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأ المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقيادة الدكتور مصطفى عشوب منذ قليل.

أعلن الدكتور عشوب فوز الدكتور أسامة عبدالحي بمنصب نقيب الأطباء.

في كلمته بعد فوزه، قال الدكتور أسامة عبدالحي: "أتقدم بخالص الشكر لجميع الأطباء الذين شاركوا في انتخابات النقابة".

وأشار عبد الحي إلى أن زيادة عدد المشاركين في الانتخابات تدل على أن جميع الأطباء المشاركين يتطلعون إلى تحسين الأوضاع، وسوف نعمل على تحقيق ذلك. بالإضافة إلى أن هذه الزيادة لفتت انتباه الدولة وجميع الجهات المعنية في مصر، حيث يمنح ارتفاع نسبة المشاركة القوة للمجلس الجديد.

وأضاف: "أتقدم بالشكر للقضاء، ويجدر بالذكر أن انتخابات نقابة الأطباء شهدت رفاهية واحترامًا في التصويت وعدم وقوع أي نزاعات. المنافسة كانت متميزة بالرقي والحضور".

وختم كلامه بتوجيه رسالة لجميع الأطباء بأن لديهم ثلاث مسؤوليات: المشاركة مع النقابة، المتابعة لأعمال النقابة، والمسائلة لأنه حق الأطباء مسائلة مجلس النقابة بشأن أدائه خلال الفترة القادمة.

وختم كلامه بتقديم الشكر والتقدير والاحترام للدكتور حسين خيري على جهوده في النقابة خلال السنوات الماضية.