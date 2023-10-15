بوركينا فاسو تمنح أرفع وسام للسفير المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 02:17 مساءً - ‏فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وبوركينا فاسو، قلدت وزيرة ‏خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي "وسام الشرف الوطني برتبة ضابط"، أرفع الأوسمة فى ‏بوركينا فاسو، تقديراً منها لجهود سيادته الاستثنائية على مدار ثلاث سنوات، وحرصه على تنمية العلاقات بين البلدين، ‏والتى وصلت لدرجة غير مسبوقة من التميز. جاء ذلك خلال حفل أقامته الوزيرة البوركينية ‏بمناسبة انتهاء مهمة "الخولي" كسفيرٍ لجمهورية مصر العربية لدى حكومة ‏بوركينا فاسو، وحضر الحفل لفيف من كبار مسئولي الدولة ووزارة الخارجية البوركينية وعدد من السفراء العرب ‏والأجانب. ‏

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هذا، وقد أشادت الوزيرة البوركينية خلال كلمتها بجهود السفير المصري طوال سنواتٍ ثلاث من توليه مهام منصبه، وتفانيه فى رعاية ‏العلاقات المصرية البوركينية، والتي شهدت طفراتٍ فى الآونة الأخيرة، وكذا التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، ‏وتبادل الدعم فى كافة الملفات والترشيحات، كما أشادت بوقوف مصر إلى جانب بوركينا فاسو فى حربها ضد ‏الإرهاب ومساعدتها لتخطي التحديات الحالية. ‏

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من جانبه، أعرب السفير المصري عن اعتزازه بالسنوات التى قضاها فى خدمة مصالح البلدين، وأشاد بالتعاون والتنسيق ‏المستمر بين البلدين الشقيقين، مشيراً الى تقديره العميق لبوركينا فاسو رئيساً وحكومةً وشعباً وتمنياته لها بالاستقرار ‏والازدهار والتقدم. ‏

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جدير بالذكر أن الرئيس إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، كان قد استقبل منذ أيام السفير المصري لتوديعه وشكره على ما ‏بذله من جهود خلال توليه مهام منصبه، وأعقب ذلك لقاءات مماثلة لتوديع السفير من عددٍ كبير من المسئولين ‏البوركينيين كان أبرزهم رئيس الوزراء البوركيني ورئيس المجلس التشريعي الانتقالي ووزير الدفاع. ‏