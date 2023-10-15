نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 21911 طبيبًا مشاركًا.. المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنه المشرفة على انتخابات التجديد النصف النقابه الاطباء وذلك بدار الحكمه، لإعلان نتيجة النهائية للفائزين بعضويه مجلس النقابة العامة ونقيب أطباء مصر وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن الدكتور مصطفى عشوب رئيس اللجنه العليا لانتخابات نقابة الأطباء، "منذ 2011، كانت هذه الإنتخابات هي الأكثر مشاركة والأقل انتهاكات على مدار تاريخ انتخابات النقابة.

حيث بلغ عدد الأطباء المشاركين في الانتخابات 21911 طبيبًا، وكانت محافظة الدقهلية هي الأعلى في معدل التصويت بمعدل 2246 صوتًا، ثم كفر الشيخ بـ 1864 صوتًا، ثم البحيرة 1825 صوتًا، ثم الإسكندرية 1682 صوتًا.

وتابع عشوب، أن عدد من لهم حق التصويت بلغ 204 آلاف طبيب، لتبلغ نسبة المشاركة 10.73%، في حين كان عدد الأصوات الباطلة في عملية التصويت 672 صوتًا من إجمالي التصويت.