مستشار المفتي: القضية الفلسطينية ستكون حاضرةً بقوة في أعمال المؤتمر 8 للإفتاء

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن القضية الفلسطينية ستكون حاضرةً بقوة في أعمال المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء الذي سيُعقد بعد أيام.

وأضاف أن العديد من المنظمات الأممية والدولية أكَّدت المشاركة في فعاليات المؤتمر بالحضور المباشر أو عن طريق الفيديو كونفرانس؛ الأمر الذي يكسب المؤتمر أهمية دولية كبيرة، ويحدث زخمًا كبيرًا حول أطروحاته ومناقشاته.

كما أشار إلى أن المؤتمر قد أطلق تطبيقًا إلكترونيًّا خاصًّا به يستطيع كافة الأشخاص من خلاله متابعة جميع تفاصيل وأعمال ومناقشات المؤتمر، وما ينشر عنه من أخبار، كما يذاع بث مباشر لجلسات المؤتمر عبر التطبيق، الذي يمكن تحميله من خلال هذا الرابط:

لنظام الأندرويد: (https://cutt.us/q25MH )

لنظام الآي أو إس: (https://cutt.us/g4a5H )

وكشف مستشار مفتي الجمهورية عن عدد من المبادرات المنتظر الإعلان عنها خلال الجلسة الختامية بالمؤتمر، ويأتي في مقدمتها الإعلان عن الدليل الإعلامي للصحفيين الأجانب، وإطلاق بوابة (IFatwa.org)؛ أول بوابة إلكترونية رقمية تتضمن جوانب إعلامية وتحليلية وبحثية وخدمية تتعلق جميعها بالفتوى الشرعية ومفرداتها المختلفة، وتوفر أحدث الإحصاءات والمؤشرات والتقارير المتعلقة بالحقل الإفتائي، وغيرها من المبادرات والمشروعات الهامة.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر ستتضمن كذلك عقد مجموعة من الندوات وورش العمل والبرامج الخاصة بتحديات الألفية الثالثة، منها ورشة برنامج تأهيلي للقيادات الدينية حول مكافحة خطاب الكراهية، وكذلك ورشة تحليل خطاب الجماعات المتطرفة في الألفية الثالثة، وأيضًا ورشة البوصلة الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي دينيًّا وإفتائيًّا.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ستعقد مؤتمرها العالمي الثامن للإفتاء في الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بحضور علماء ومفتين ووزراء ومتخصصين من أكثر من مائة دولة.