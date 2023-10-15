وزير الخارجية الغيني يستقبل السفير المصري بمناسبة قرب انتهاء مهمته في كوناكري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 03:30 مساءً - استقبل الدكتور موريساندا كوياتيه وزير الخارجية في جمهورية غينيا السفير تامر كمال المليجي سفير جمهورية مصر العربية في غينيا، وذلك للتوديع بمناسبة قرب انتهاء مهمته سفيراً لمصر في كوناكري.

هذا، وقد استعرض السفير المصري مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف أوجه الدعم المصري لغينيا، مؤكداً أن مصر لا تألو جهداً في دعم أشقائها في أفريقيا وخاصة في غينيا في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلدين، وذلك إيماناً منها بضرورة العمل على تحقيق السلم والأمن وأهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية للدول والشعوب الأفريقية، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.

من جانبه، أشاد الوزير كوياتيه بخصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين التي تعود إلى فترة استقلال غينيا، معرباً عن تقديره لكل ما قدمته وتقدمه مصر من دعم لتأهيل الكوادر الغينية في مختلف المجالات التنموية، كما ثمن الجهود التي تبذلها السفارة المصرية في كوناكري للعمل على تعزيز وتطوير تلك العلاقات من خلال تفاعلها مع كافة المسئولين الغينيين وكذا مع المجتمع الغيني، ورجا نقل تحيات الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا إلى أخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.