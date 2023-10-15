أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الإثنين حتى السبت 21 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة على مدار الأيام القليلة المقبلة من غدا الإثنين 16 أكتوبرحتى السبت المقبل21 أكتوبر 2023.

فمن المتوقع أن تشهد تلك الفترة طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف.



حالة الطقس الايام القادمة

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الإثنين 16 أكتوبر

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الثلاثاء 17 أكتوبر والأربعاء 18 أكتوبر

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس 19 أكتوبر والجمعة 20 أكتوبر

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 21 أكتوبر