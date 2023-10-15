وزير خارجية أمريكا يصل القاهرة للتشاور حول التصعيد بالأراضي المحتلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، وصول وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى القاهرة، لإجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنه سيعود إلى إسرائيل غد الاثنين.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد صرحت بأن من المهم ألا تقف الإمدادات الغذائية وإمدادات المياه، والمساعدات الإنسانية لمليوني فلسطيني، حتى لا يتعامل أحد بسياسة اللعب على وتر احتياجات ومعاناة السكان العاديين في المناطق الفلسطينية، وهذا ليس في غزة فحسب، بل الضفة الغربية أيضاً.

ودعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

كما أكدت جمهورية مصر العربية، وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، على أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل، ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى.

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.