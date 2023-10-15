نقابة الصحفيين المصريين تعلن دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة

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أحمد جودة - القاهرة - كررت نقابة الصحفيين المصريين، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

وشددت نقابة الصحفيين في بيان لها، على أن إفلات مرتكبي الجرائم، ومئات أخرى من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين، ووسائل الإعلام في فلسطين هو الذي شجّع الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان، والتصعيد فى ارتكابه المزيد منها، كما يجري في الضفة وغزة منذ أيام، مُطالبة المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبالحريات الإعلامية، بضرورة ملاحقة مرتكبي جميع هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة.

نقابة الصحفيين المصريين تدين تصاعد الهجوم

أدانت نقابة الصحفيين المصريين تصاعد هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، واستهداف الصحفيين الفلسطينيين في محاولة لمنع نقل جريمة الإبادة، التى تمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى البطل، وتؤكد نقابة الصحفيين أن جريمة استهداف الصحفيين لن تطمس الحقائق، ولن تمحو الجريمة، التى تمارس بحق شعب كل جريمته أنه يدافع عن حقه فى وطن حر، ضد واحد من أسوأ أنواع الاحتلال الاستيطاني العنصرى، التى عرفها التاريخ الإنساني.

إمعان قوات الاحتلال الصهيونى فى ارتكاب مزيد من الجرائم

واستنكرت النقابة إمعان قوات الاحتلال الصهيونى في ارتكاب مزيد من الجرائم، والاعتداءات بحق الصحفيين، ووسائل الإعلام، التى تغطى عدوانها ضد الشعب الفلسطينى، والتى أسفر آخرها مساء الجمعة الماضية 13 أكتوبر عن استشهاد صحفى، وإصابة 5 آخرين فى هجوم استهدفهم بشكل مباشر بجنوب لبنان، أثناء تغطية الاشتباكات والاعتداءات، التى تعرّضت لها منطقة علما الشعب، بالإضافة إلى ارتقاء شهيد جديد فى غزة خلال تغطيته للحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى ليرتفع عدد الصحفيين الضحايا منذ بداية العدوان إلى أكثر من 11 شهيدًا، بينهم 10 شهداء فى غزة، و20 مصابًا بخلاف الاعتداء على 45 صحفيًا خلال ممارستهم لعملهم، بالإضافة لفقد زميلين بعد انقطاع الاتصال بهما خلال تغطية العدوان على غزة.