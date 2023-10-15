نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يفتتح الدورة التدريبية الأساسية الـ47 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدورة التدريبية الأساسية الـ47 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية.

واستهل "الصالحي" كلمته، بالترحيب بالزملاء الإذاعيين من دول إفريقيا في بلدهم الثاني مصر، مضيفًا أن عليهم الاستفادة من هذه الدورة لنقل الخبرات لزملائهم في بلادهم للعمل على تطوير الإعلام في إفريقيا.

وأضاف أن الإعلاميين الأفارقة يقع عليهم عبئًا كبيرًا في تنمية ورفع الوعي لدى شعوبهم في المرحلة الراهنة، موضحًا أن المشاكل والهموم واحدة بين كل شعوب القارة ولكن مع اختلاف التفاصيل.

وأوضح أن الحرب الحالية، حرب إعلامية؛ حيث تتنافس الدول الكبرى على ثروات إفريقيا، وانتقلت الحرب من الصراع المسلح إلى الصراع الفكري والاستراتيجي لبسط الهيمنة والنفوذ على الدول الأفريقية، وبالتالي فإن إفريقيا تشهد اليوم غزوًا إعلاميًا لا يقل في قوته عن غزو الجيوش.